Ja potverdorie, toeristen komen van heinde en ver en China om onze tulpen kapot te trappen voor een Instagram-foto en we exporteren jaarlijks een vermogen aan deze vaasversiering naar het buitenland. Het is één van de grote vijf waar Nederland om bekendstaat: kaas, klompen, molens, wiet en TULPEN. We hebben tulpenvelden, een tulpenseizoen en we hadden zelfs tulpenmanie. Monet schilderde Nederlandse tulpen in Nederland, tulpenbollen hielpen ons de hongerwinter door en we zijn zo goed in het kweken van die krengen dat we ze zelfs naar zangende Brabo's vernoemen. En ja, de bloem komt oorspronkelijk uit de regio van Turkije, maar wij hebben hem lang geleden al gekoloniseerd en, net als de döner in onze kapsalon, eigen gemaakt. Het is dan ook een grote schande dat de fladderaars van Vroege Vogels de tulp hebben uitgesloten van deelname aan de Nationale Bloem Verkiezing, omdat Turkije en Hongarije de tulp ook al als hun nationale bloeier hebben. Kom nou, dat is nog geen reden om een stuk onkruid uit te roepen tot de Nederlandse bloem. Een paardenbloem? De vijand van menig achtertuinhobbyist. Een madeliefje? Die mag niet eens in de schaduw van een tulp groeien. Aan fluitenkruid gaan we niet eens woorden vuil maken. Net als bij de verkiezing voor de Nationale Vogel (koolmees werd genaaid, red.) zitten jullie er weer grandioos naast. De tulp is onze nationale trots en niets dat jullie flutverkiezing daar aan kan veranderen.