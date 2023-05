"Sparta almost certainly had unequal man-boy relationships.''

Maar zeer waarschijnlijk waren er toch ook seksuele ''man-boy relationships'' in Sparta. Dat was bekend van de grote concurrent van Sparta, Athene, en zal in al die andere stadstaatjes - Thebe, Korinthe, Argos, Megara etc - niet heel veel anders zijn geweest.

Sparta had uiteraard een nogal uniek opvoedingssysteem, waarbij jongetjes vanaf een bepaalde leeftijd in 'jaargroepen' oid werden ingedeeld, die met elkaar leefden, aten, en veel trainden (militaire vaardigheden). Wij hebben daar nog steeds de term 'een Spartaanse opvoeding' aan overgehouden. Die jaargroepen bleven ook bestaan als ze volwassen waren. Wil je eea heel negatief uitleggen, dan kun je zeggen dat Sparta een soort fascistische, nazistische samenleving avant la lettre was. Zelf geloof ik dat dat een veel te simpele, ongenuanceerde voorstelling van zaken is.

Was Sparta een 'superpower'? In de context van elkaar bevechtende Griekse stadstaten zeker. De andere superpower was, zoals gezegd, Athene. Die twee bevochten elkaar telkens weer, het meest dodelijk tijdens de zg Peloponnesische Oorlog (433 - 402; ik kan er misschien een jaartje naast zitten).

Daarom is het eigenlijk zo opmerkelijk dat ze aan het begin van de 5e eeuw wél samenwerkten, om het hoofd te bieden aan de enige echte superpower in die tijd: het Perzische Rijk. Gezamenlijk wisten ze het gigantische leger van Xerxes - realistische schatting: 160.000 man - te verslaan.

De meest tot de verbeelding sprekende slag was die bij Thermopylae: koning Leonidas van Sparta hield met zijn 300 'besten' - uiteindelijk was zijn legertje dacht ik iets van 1200, want er waren ook slaven bij, en een groep Thebanen, geloof ik - dat gigantische leger van Xerxes twee dagen tegen in een nauwe pas, waar de Perzen niets aan hun enorme overwicht hadden omdat er steeds maar een zeer beperkt aantal manschappen naar voren konden gaan. Ze zijn verraden door een Griek die de Perzen over een 'geitenpaadje' door de bergen heen gidste, waardoor ze achter de positie van de Spartanen kwamen en die dus van twee kanten aangevallen werden. Toen was het snel over.

Later werden de Perzen voorgoed verslagen in de zeeslag bij Salamis en de veldslag bij Plataea. Een prachtige overwinning van Athene/Sparta. Een kleine vijftig jaar later 'they were at each other's throats again. Hoe is het mogelijk, hè?