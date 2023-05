Heerlijke ingezonden brief gistermorgen in de Volkskrant over onze taal, die een levend ding is. Net zo levend als de dieren (zie o.m.: Fabeltjeskrant: red.) en daarom moeten wij het vanaf nu niet meer hebben over 'mens en dier', maar over 'mens en niet-menselijke dieren'. Wat een verbetering. Dan zeggen we dus voortaan 'een koe is een niet-menselijk dier, maar een niet-menselijk dier is geen koe', André van Duin gaat de Non Human Animal Crackers presenteren en de Partij voor de Dieren kan haar naam veranderen in Partij voor de menselijke en niet-menselijke Dieren. Want hee. Van binnen zijn we allemaal heerlijke dieren of niet dan!

Martin Gaus, bekend van Niet-Menselijke Dieren Manieren