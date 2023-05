Even cashen om de rechtsgang in twee landen te bekostigen, of Echte Pijn?

Gister tot ieders verbazing ineens te lezen in Le Point: Houellebecq publiceert op 24 mei een boek van 112 pagina's in de ik-vorm over de toestand met KIRAC. Die toestand komt erop neer dat Houellebecq heel goed wist waar hij aan begon, er is nooit iets in het geheim gefilmd en hij had moedwillig seks op camera met o.a. de Nederlandse Isa. Na het zien van de trailer schoot hij in paniek omdat met deze film het laatste beetje artistieke afstand tussen hemzelf en hetzelfde hoofdpersonage dat hij elke roman schrijft, definitief verdwijnt.

Breaking News: auteur lijkt heel erg op hetzelfde hoofdpersonage in al z'n boeken en nu schrijft hij nog een boek waarin hij lamenteert hoe pijnlijk die ontmaskering is. Of wordt het gewoon een eerlijk menselijk verhaal van een sterveling die het allemaal niet meer overzag en gewoon wil dat deze koortsdroom voorbij is? Hij licht alvast toe: "Voor de eerste keer in mijn leven voelde ik me, absoluut, behandeld als het onderwerp van een dieren-documentaire."

En in een beschikbaar fragment uit het boek zelf spreekt hij al over de boven- en onderstaande Jini Jane, bekend van bekend van deze oproep aan u de GeenStijl-lezer waar alleen dr. Sid op reageerde. Le Point:

"Oorspronkelijk was het project dat hij accepteerde beperkt tot "een seksscène in de vorm van een trio met Jini, zijn vrouw en hemzelf", ook bedoeld voor Jini's OnlyFans account. [Redactionele noot: Jini van Rooijen kwam naar Parijs om deel te nemen aan gang-bangs, specificeert Houellebecq.] "Mijn vrouw ging hiermee akkoord, denkende dat het mijn gemoedstoestand in positieve zin zou veranderen. Mijn vrouw en ik zouden maskers dragen om onze identificatie onmogelijk te maken." (...) licht te auteur toe, en zegt dat hij "geen principiële vijandigheid jegens pornografie of valide artistiek materiaal" koestert, zelfs als het "moeilijk te verwerken is."

Interessant, want dat over die maskers en hoe dat volgens Jini zat, is exact wat ze boven- en onderstaand toelicht in een video met Jini zoals u haar nog nooit eerder zag. Enfin, intriges, en we blijven de honneurs waarnemen (?).

