Het zou me wel leuk lijken om één dag filosoof te zijn. Gewoon één dag. En dan hopen dat je vriendin aan je vraagt: “Waar zit je aan te denken?” En dat je dan gewoon kunt zeggen: “Ja, ik zat te denken dat volgens mij niet de moraliteit de vooruitgang van de samenleving bepaalt, maar juist haar immoraliteit en haar verdorvenheid. De vitaliteit of de verandering van de samenleving is nooit beheerst geweest door het goede of het deugdzame in de ideeële en de platonische zin van de moraal of in de objectieve zin van de wetenschap en techniek. De sturende impuls is de losbandigheid; of het nu die van de beelden, de ideeën of de tekens is, dat maakt niet uit. De rationele systemen van de moraal beheersen alleen de lineaire evolutie, hun zichtbare geschiedenis. Maar de fundamentele energie, die zelf deze dingen aandrijft, die komt volgens mij heel ergens anders vandaan.” Kijken of ze dan nog zo’n grote bakkes heeft!

