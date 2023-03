Ja, met die vereeuwigde paniekaanval viel-ie toch wel een beetje van z'n voetstuk. Samenvatting: Houellebecq wist heel goed waar hij aan begon, er is nooit iets in het geheim gefilmd en hij had moedwillig seks op camera met de Nederlandse Isa. Maar na het zien van de bovenstaande trailer vond hij ineens dat dit citaat uit Stefans voice over reden genoeg was de gehele publicatie te dwarsbomen: "Zijn geplande huwelijksreis naar Marokko was gecanceld. Hij was bang dat hij door moslimextremisten zou worden ontvoerd. Zijn vrouw was een maand bezig geweest om vanuit Parijs de prostituees alvast te regelen. En nu viel alles in het water."

Die bewering noemt hij leugens - [het zijn geen leugens] - die zijn eer en goede naam onherstelbaar aan zouden tasten. Daar was de rechter het niet mee eens en stelde Houellebecq vandaag in 't ongelijk. De gehele uitspraak voor de liefhebbers leest u zowaar in het Engels hier, het gehele pleidooi van Stefans advocaat daar.

Het blijft toch een beetje gissen welke eer en goede naam KIRAC nou precies aantast. Niets aan die trailer valt buiten het beeld dat hij al decennia van zichzelf cultiveert. Maar hij lijkt het wegvallen van de plausible deniability van de artistieke afstand tussen schrijver en personage door deze film niet te verdragen. En dat terwijl echt iedereen altijd allang wist hoe flinterdun of zelfs niet bestaand die artistieke afstand was. Want laten we nou niet doen alsof het zo'n ster is in het schrijven van gevarieerde mannelijke hoofdpersonen.

Mede door de rechtszaak heeft de publicatie van de film vertraging opgelopen en zal de aangekondigde datum van 11 maart niet gehaald worden.

De uitspraak. TOTAL EXONERATION

