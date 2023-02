Hey wat is dit nou. Le Figaro en AFP schrijven dat Houellebecq en zijn echtgenote "alle juridische stappen, civiel en strafrechtelijk, ondernemen om de film KIRAC 27" tegen te houden. Ook willen ze de bovenstaande trailer van alle platforms verwijderd hebben. Het grote euvel lijkt overigens niet de seksscène met Isa Moleman te zijn, maar dat Stefan in de voice-over zegt dat Houellebecq hem per e-mail schreef dat "zijn geplande huwelijksreis naar Marokko was gecanceld. Hij was bang dat hij door moslimextremisten zou worden ontvoerd. Zijn vrouw was een maand bezig geweest om vanuit Parijs de prostituees alvast te regelen. En nu viel alles in het water."

In een persverklaring schrijven Houellebecqs advocaten dat "het echtpaar met ontzetting en walging kennis nam van aantijgingen, serieus en onwaar, die hun waardigheid gewelddadig ondermijnen (...), zijn privéleven en eer onherstelbaar aantasten, en die, het ernstigste van allemaal, bovenal zijn vrouw ruïneren met deze leugens."

Onze inschatting: het zijn geen leugens, maar Houellebecq had geen idee dat die specifieke materie onderdeel uit zou maken van de trailer of film en liet zijn advocaten zijn paniekrespons vereeuwigen.

Wel de Isa uit het verhaal