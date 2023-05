:

En een paar centimeter over de streep en je hebt een prent te pakken. Om maar te zwijgen over sleutelkrassers en spiegeltrappers ( ook als je zoals ik altijd je spiegels handmatig - want "oude" auto - inklapt ).

Dit land is gewoon te vol als je nog een beetje normaal wilt leven. Let maar op, over 5 jaar heb je shared parking ( dus iedereen 2 uurtjes per etmaal ), over 25 jaar shared living ( dus 8 uur per etmaal recht op een slaapplaats, 8 uur per dag recht op een woonkamer/keuken en 8 uur per dag een verblijfsverbod op het adres waar je als gedocumenteerde staat.