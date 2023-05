We hadden nog nooit van Tabitha, Froukje en MEAU gehoord maar zij zijn kennelijk 'Ambassadeurs van de Vrijheid' (op GSHQ is dat degene die over de vakantiedagen gaat). Die van Broederliefde mochten niet meer want die hebben nare dingen geroepen over de joden. Bevrijdingsfestivals gaat u voornamelijk heen als u mee MOET van Samantha, want anders. U ziet er dj Jody Bernal, zangeres Maan, Snuifband, Jeangu de Makreel, Jett Rebel, de sjamaan van DI-RECT, dat soort types. Zelfs de onvermijdelijke Help Mijn Man Is John Williams mag wat hitjes draaien. Maar ja, water bij de wijn enzo, u gaat met Samantha mee. We hebben een klein rondje muzikaal labyrint gedaan, zodat u niet over uw oren en ogen hoeft te struikelen. Tips hieronder. De GeenStijl Prijs voor de beste programmering gaat naar de mensen van de Roosevelt Stage, Oude Markt, in Vlissingen. Gefeliciteerd!

En dit zijn onze tips

Almere

Niks, ga maar weer naar huis

Assen

Jannes, 17.30 uur, Main Stage

Den Haag

Niks



Den Bosch

Dubioza Kolektiv, 19.00 uur, Main Stage

Groningen

Gyedu-Blay Ambolley & His Sekondi Band, 16.15 uur, Sena Stage



Haarlem

Warhaus, 19.00 uur, Hoofdpodium

John Coffey, 20.45 uur, Jupiler Podium

Leeuwarden

Atmoran, 17.45 uur, Sena Stage

Roermond

Dubioza Kolektiv, als je die nog niet gezien had in Den Bosch, 22.55 uur, Sena Stage

Rotterdam

DJ Paul Elstak, 22.00 uur, Erasmus Podium



Utrecht

Niks



Vlissingen

Shovelin Stone, 16:30, 18:30 en 20:30, Roosevelt Stage

Gino & The Bulldoze Band, 19:30 uur, Roosevelt Stage

Tante Joke Karaoke Band, 22.00 uur, Sena Stage

Wageningen

Rox Hazes, 21.30 uur, Main Stage

Zwolle

Bökkers, 17.00 uur, Hanzestrohm

Shovelin Stone

Gyedu-Blay

Dubioza Kolektiv

Bökkers