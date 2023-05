We zijn benieuwd of dezelfde meningenkanonnen die gisteren zo hard bulderden met kritiek op Lientjes tweet vandaag net zo hard losgaan op de daders van het NK kransenvoetbal, maar we denken dat we het antwoord al weten. Het is tenslotte een stuk makkelijker om met het beschuldigende vingertje te wijzen naar de respectvolle medemens die weigert zich met de juiste intenties in dezelfde deugmal te laat proppen, dan de daadwerkelijk respectlozen aan te pakken. De slopers van kransen die vrijwel ieder jaar de nationale dodenherdenking aangrijpen om hun antisemitische ideeën en algehele minachting voor dit land te tonen. Dan zouden er misschien vragen gesteld worden over de afkomst en de achterliggende ideologie en dat is veel te confronterend voor de theedrinkers op de moral high ground. Dus blijft het waarschijnlijk een klein berichtje in de media, blijven de daders onbesproken en doen we hetzelfde riedeltje volgend jaar nog een keer.

Hier hoorde u tenslotte ook niemand over