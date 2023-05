Waar zouden wij, argeloze, domme, bevooroordeelde en geprivilegieerde Nederlandsers zijn zonder Teun van der Keuken, het baken, nee de vuurtoren als het gaat om moraal, om de kennis van goed en kwaad, om te weten waar de fatsoenskloof loopt en aan welke kant van die grens wij ons bevinden? Zonder Teun van der Keuken die ons eveneens al sinds jaar en dag vertelt wat goed is voor onszelf, wat gezond is en wat niet, wat we moeten eten en niet eten, of we te zwaar zijn of te licht, en vooral of we te goedgelovig zijn?

Wij zouden verloren zijn, van het rechte pad af raken, verdwalen in het bos van kapitalisme, van hebzucht, van leugen en bedrog, van ziekte en dood.

Teun gaat ons voor, Teun leidt ons, Toen is de hogepriester, de voorganger die het goede uit de Christelijke moraal weet te plukken en te combineren met de zegeningen van het socialisme en communisme.

Hij zou de politiek in moeten gaan, die Teun om de linkse gedachte nieuw leven in te blazen. Teun for president!