Geen idee of ze een verkeerde stap gemaakt hebben, het is wel tekenend hoe jij er plezier in hebt. Anekdotisch versus een breed beeld. Het is nog de vraag of het klopt. Een verkeerde stap kan gemaakt worden en geen partij is onfeilbaar. 66 staat echter al vele jaren in het centrum van de macht en heeft bijgedragen aan tal van verkeerde stappen. Kijk naar alle crises die we hebben.

Natura2000 is door de EU bepaald en vervolgens zijn het lidstaten die gebieden aanwijzen. Dat is niet door boeren gebeurd, al hebben die bijgedragen aan natuurbehoud door decennialang vernieuwingen die door mensen zoals jij ontkend worden.

Wil je natuur zien, ga naar landbouwgebieden. Wil je insecten zien, ga naar het platteland. Je moet niet in de steden zijn waar verwend 66 volk op hun tegelterras bepalen wat juist is en wat niet, als de voormalige dominee en pastoor.

We hebben in ons land alleen wilde natuur welke aan de zee is te relateren en juist daar wordt een immens groot industrieel park aangelegd. Verdere gebieden zijn grotendeels erg klein. Zoals mensen die wel iets weten zoals bv Richard Steenvoorden, Louise Fresco al stellen; het idee van natuur bij de poltiek is uiterst merkwaardig en het beleid is vragen om problemen terwijl je natuurbescherming beter op Europees niveau kan bekijken. Dat doen we niet omdat die EU voor elke lidstaat een middel is om eigen belang na te streven. Dat zie je dus ook weer terug met waar we natuur hebben en wat die natuur precies is.