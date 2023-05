Niks.

"Eerst maar eens kijken naar onszelf, krijgen wij last van El Niño? Het korte antwoord: niet echt. Maar het zou wel kunnen dat we door El Niño volgend jaar weer een nat voorjaar hebben. De lentes na een El Niño zijn in Europa doorgaans namelijk natter dan normaal. Het KNMI: "Dat is een vertraagd gevolg van El Niño. Het natte voorjaar komt voor in een strook die zich uitstrekt over Zuid-Engeland, Noord-Frankrijk, Nederland, België en Duitsland en in een gebied rond Oekraïne. In Spanje en Portugal valt in de herfst bij El Niño iets meer regen."



Maar toch. Over het algemeen kan gezegd worden: Europa heeft amper last van de gevolgen, in vergelijking met andere werelddelen."