Dat was gisteren wel erg makkelijk scoren voor Vollenbroek. Die Jaspers heeft nogal wat onjuiste verdachtmakingen in zijn boek, waarop hij werd gewezen door Vollenbroek, en vervolgens was Jaspers zo geïntimideerd dat hij nauwelijks nog zijn opvattingen kon verwoorden.

Dat het zo slecht gaat met de natuurgebieden in Nederland is in de eerste plaats de schuld van de Nederlandse bevolking zelf, die zonodig al hun voedsel bij supermarkten willen kopen. Nou daar weten die geldbeluste supermarkteigenaren wel raad mee: markten verdwijnen, middenstanders verdwijnen, en het mes op de keel van de boeren, opdat er maar door tussenhandelaren, kunstmestfabrikanten en supermarkten flionk verdiend kan worden. Waar ik woon hebben biologisch producerende boeren coöperaties opgericht met eigen winkels, waar ze bij toerbeurt hun producten verkopen (buiten wat ze op markten aanbieden). Een grote groep mensen koopt geen voedsel meer in supermarkten, alleen nog op de markt of bij boerencoöperaties. Dat is iets duurder, maar de kwaliteit van het voedsel is veel beter, en de boeren help je zo een businessmodel te ontwikkelen.

Nederland ligt ontzettend ver achter waar het gaat om het biologisch en kleinschalig produceren van voedsel. Mij lijkt het dat veel boeren best in die richting willen, maar dat wordt gefrustreerd door (i) supermarkten en kunstmestproducenten, die politici (met name die van VVD, D66 en CDA) in hun zak hebben, (ii) grote, rijke boeren die in de huidige gang van zaken veel weten te verdienen (mede door fraude), en vooral (iii) de Nederlandse bevolking die nauwelijks geïnteresseerd is in goed voedsel en er weinig aan wil uitgeven, en (iv) types als Vollenbroek die veel te hard van stapel loopt. Geef iedereen gewoon wat om naar kleinschaliger productie te gaan en de bevolking te doordringen op een andere manier over voedsel te denken.

[Overigens, een mooi voorbeeld van hoe het 'grootkapitaal' politici (in dit geval Hugo de Jonge) in hun zak heeft kon je gisteren bij Pointer zien. Gezien de onzekere klimaatontwikkelingen (zeespiegelstijging, grote fluctuaties in regenval en rivierpeil) moet je thans niet in gebieden bouwen die onder NAP liggen. Immers, die te bouwen huizen zijn konden over 40 jaar wel eens nog maar weinig waard zijn. Die projectontwikkelaars weten dat ook, maar proberen nu nog even snel hun zakken te vullen ten koste van woningzoekenden die geen kant opkunnen (in feite oplichterij). De provincie is zo eerlijk om te proberen hier een stokje voor te steken, maar niet Hugo de Jonge hoor, als goed CDA'er bewijst hij weer eens een vriendendienst!]