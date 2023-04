Compliment dat de hoofdstad gratis onderzoek naar lood in de mensen hun binnentuinen aanbiedt.

Terwijl gelijktijdig weer hoog en zoveel keer eau ziene, een dikke vleugelbuis met smulboskandidaatjes overschiet.

Nog steeds geen brief met een papieren sofinummer bij de nieuw te fingeren persoonsgegevens, voor meneer Van Dale.

Geen briefje van een kadaster met omgevingsvergunningsvrij.

Geen status stadsvernieuwer na het platgooien van de asbestflats in de westelijke tuinstad; jongelul, zei ik de gek, was even afgeleid door fraaie importmeid.

Geen loket dat inhoudelijk actief is op het terrein waarvoor deze nominaal door exclusief heersachtige overheid zijn ingericht.

We willen graag een inclusieve organisatie zijn.

Werknemers homogeen in bedrijfsprofiel, dronerend deugen bij de inclusiviteisdwingende postertjescampagne, infantiliserende glimlachende bolletjes, die de doorgesneden mensen tot het bot zouden verdelen.

Ware het niet dat er TOCH nog mensen met kommonsens rondlopen,

die als mede-geïndenteerden niet de wit/zwartmans aankijken en afvallen vanwege de grillen van de leipe plantaatziehouder, of diens overzeesche hoofdkantoor, dat licentienummers koppelt aan hele veestapels.

De case staat mogelijk te boek als witheet, en tegen alle aanwijzingen in ook op het internet, dat kan ik aan de qr-code met https en inlogcode, en een faecesboeklogo in vertrouwelijk bedoelde brief.

Sgoolchelt, kijkluistergeld, blastings blasting blastings

Geen bank die afspraken nakomt en die niet eens zegge slechts een kwart van de contanten kan produceren.

De ziedend staat tot deugkerklevensvoorschrijfdoctrine

zoals had potgrief staat tot de heilige scriptuur.

.. Voeg de mergpijp die jaren eerder in het recept vermeld was aan de soep toe.

Laag vuurtje laten sudderen.

Kook de rapen tot ze bijtgaar zijn.