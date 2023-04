Steven Crowder, sowieso een 'conservatieve' kast-bi/transseksueel en dat is helemaal niet erg. Maar het rommelt natuurlijk al een tijdje rondom hem in Conservative Inc. Eerst die vreemde vete tussen Crowder en Ben Shapiro's Daily Wire, omdat Crowder hun acquisitiecontract van $50 miljoen beledigend mager vond. En nu dit weer. Crowder kondigde deze week (onderstaand) aan dat zijn vrouw Hilary Crowder, vlak na de geboorte van hun tweeling, van hem wil scheiden, dat dit haar en niet zijn beslissing is en oh ja Candace Owens chanteerde hem.

Vervolgens verscheen gisteren de bovenstaande video, in handen van journalist @Yashar Ali. Daarin valt te zien hoe Crowder op 26 juni 2021 zijn destijds acht maanden zwangere vrouw nogal onaangenaam bejegent. Hij eiste o.a. "that she handle medicine for his dogs that she was concerned was toxic to pregnant women. In the video, he snaps at her to put on her gloves to give his dogs medicine, walk the dogs, and otherwise "perform wifely duties," as she is clearly emotionally distressed. Towards the end of the exchange, Hilary Crowder says to her husband, "Your abuse is sick," he snaps at her, saying, "Watch it. Fucking watch it." Moments later, off camera, Steven Crowder, by his admission, would lose control and scream at his pregnant wife in a threatening tone, "I will fuck you up," which led his wife to flee their home."

De hele video staat bol van dat werk, en dat zijn slechts drie minuten uit een huwelijk van 11 jaar, waarover Hilary nu zegt dat ze zijn emotionele mishandeling jarenlang heeft geprobeerd te verbergen van haar familie en de buitenwereld. Maar goed, de jaren 50 zijn terug maar dan met deurbelcamera's!

Naschrift voor al die bejaarde provincialen die nog steeds denken dat Nederland een echt land is en Nederlands nieuws ertoe doet: Steven Crowder is een van de grootste 'conservatieve' mediapersoonlijkheden van Amerika.

Steven kondigde deze week scheiding aan, beschuldigt Candace Owens van chantage

Candace going in hard

Statement familie Hillary

ja