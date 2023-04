Verschrikkelijk nieuws voor iedereen die van humor om te lachen hield: cabaretier Paul van Vliet is overleden. Van Vliet begon in de jaren '50 als student met cabaret en maakte in de jaren daarna furore in onder meer zijn eigen theater Pepijn. Later speelde hij onder meer in de musical My Fair Lady en zette hij zich als eerste Nederlandse ambassadeur in voor UNICEF. In 2015 opende in Den Haag de naar hem vernoemde Paul van Vliet Academie voor kleinkunst. Paul van Vliet is 87 jaar geworden.

