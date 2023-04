Nieuw-Weerdinge, lintdorp op een paar kilometer van COA-kamp Ter Apel, hangt vol camera's. Die camera's hangen daar omdat het 's nachts wemelt van de diefstelende, tuinpoepende en drankbezopen Ericvanderburgers. De import-vvd'ers stelen tablets, laptops, telefoons en de werktas van papa. En dankzij alle camera's kunnen de bewoners precies zien wie dat allemaal doen. Niet dat er verder iets aan gedaan wordt natuurlijk. "De politie doet haar best, maar kan niet veel doen", zeggen ze. Terwijl de politie natuurlijk prima al die boeven kan vangen en opsluiten. En dat een rechter dan zegt: 'Als we zo gaan doen, dan gaat u maar gewoon wég'. Maar zo werkt het niet in het Nederland van Mark Rutte en Eric van der Burg. In dat land worden straffeloos laptops van autistische kinderen gejat, en krijgen kleine kinderen trauma's van inbrekende Ericvanderburgers die langs hun slaapkamertjes sluipen. In dat land "worden veel inwoners best racistisch, heel jammer." En zo is het toch weer onze eigen schuld.

Ongerelateerd-maar-toch-ook-niet Fotobijschrift:

Man met mes aangehouden in Ter Apel

3 April 2023 (05:35)

TER APEL - Er heeft een incident plaatsgevonden bij het COA in Ter Apel waarbij de politie één man heeft gearresteerd. De politie melding was dat er een steekincident op het AZC had plaatsgevonden waarna de politie in actie kwam. Ter plaatse waren bewakers van het COA langs de hekken aanwezig van de opvang en hadden de man inmiddels onder controle. Volgens omstanders had hij een mes. Of de man een bewoner van het AZC was is onbekend. Ook is niet duidelijk of er ook daadwerkelijk een steekincident is geweest. Anp/Hollandse Hoogte/Persbureau Meter

De man stond buiten de hekken van het COA. Hij stond naast een mobiele rode kruis unit en werd daar door de politie aangehouden. Daarbij heeft de politie ook een tas en een paraplu in beslag genomen. Naast de bewakers en één politie auto met twee agenten waren er geen andere hulpdiensten aanwezig.