Voor mensen met weinig tijd, de korte versie past in één, twee tweets en de volledige lezing staat in deze pdf.

Windmolens malen vogels uit de wei, bakkers proberen hun ovens boven de 120 graden te houden en vissers halen hun netten op, niet zelden voor de laatste keer. De provincies stellen hun nieuwe coalities samen en doen dat allemaal zonder D66, dat op voorhand zelf de BBB had uitgesloten. Op televisie, een toeslagenkind. In de Kamer, een brisante gasbijdrage. Twee zaaltjes verderop, de sluimerende veenbrand onder een coalitie die al gevallen is, over de doem en dwang van de klimaatdoelen. Een linkse oppositie die zelfs in een LAT-relatie het huis nog tegen zichzelf weet te verdelen, uit interne woede en likt externe wonden. De laatste Europese Top werd in de provincie gehouden, in Den Haag galmt nog slechts de langzaam wegstervende stem van Mark die roept om Sigrid. En in Zwolle, in zijn eigen tijd en tempo maar met het gewicht van de hoogste verwachtingen op zijn schouders, zwoegt één man verder aan de restauratie van het Huis van Thorbecke.

"In de huidige politieke orde is het niet meer links versus rechts, maar menselijk versus technocratisch. En die scheidslijn loopt dwars door het politieke landschap heen. We hebben dringend behoefte aan frisse lucht."