Salam alaykum dinges dinges en welkom bij de uitspraak in de zaak tegen vijf terroristentrutten die door Yesilgöz Airlines vanuit Syrië zijn teruggevlogen naar het land van concertzalen, buslijnen en metrostations. Amber Klijn (opleiding tot sniper, had beschikking over wapens en bomgordel), Hafida Haddouch (bereid om bij terugkeer in Europa aanslagen te plegen), Nawal Hammoudi ('de praktijken van de Westerse media dreven ons richting IS'), Naima el-Ouarti (verantwoordelijk voor de dood van haar eigen zoon) en Meryem Sanoussi (woonde onthoofdingen bij en hersenspoelde haar eigen moedertje richting de hel) werden nadat de hagelslag was uitverkocht bij KalifaatXL in kamp Al-Roj gesmeten - en daar hadden ze lekker moeten blijven. Ware het niet dat ze zich meldden bij de balie van Bolkestein Travel en de vvd niet wist hoe snel ze die wijven terug moesten naar de polder. Maar áls zo'n Hafida na het uitzitten van haar fopstraf de spijkers door het centraal station blaast, weten we in ieder geval wie we aan moeten kijken. De eisen: 3,5 jaar voor Amber Klijn, 4 jaar voor Hafida Haddouch, 3,5 jaar voor Nawal Hammoudi, 4 jaar voor Naima el-Ouarti, 4 jara voor Meryem Sanoussi. Later meerrrr.

STRAFFEN: Vier van de vijf veroordeeld voor terrorisme "De opgelegde straffen variëren van 30 tot 36 maanden celstraf waarvan 12 tot 15 maanden voorwaardelijk zijn opgelegd. Daarnaast moeten de vrouwen zich houden aan allerlei bijzondere voorwaarden". Vijfde vrouw alleen veroordeeld voor kind laten afreizen naar oorlogsgebied (16 maanden, 9 voorwaardelijk). Persbericht metinclusief uitspraken hier.

