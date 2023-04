Ooh de Floriade, het begon ooit als een klein plantje met potentie, maar liet zich sinds de jaren 90 steeds verder overwoekeren door financieel verlies. Dat ging meestal om een paar miljoen euro per editie, maar laat het maar aan Almere over om alle verwachtingen te overtreffen. Officieel noteerde het evenement vorig jaar een verlies van zo'n 100 miljoen euro, maar volgens sommige berekeningen is er zo'n 200 miljoen euro aan overheidsgeld in de grond gestopt om uiteindelijk met een oogst van slechts tien miljoen euro aan kaartverkoop te eindigen. Dat is niet verwonderlijk als er 29 euro p.p. (+ 14 euro parkeren) werd gevraagd om naar een paar plantjes te kijken. Het megalomane prestigeproject kostte Almere een godsvermogen, liet een college vallen en gaat de boeken in als één van de grootste faalevenementen uit de Nederlandse geschiedenis. Het is daardoor op zijn minst opvallend te noemen dat De Nederlandse Tuinbouwraad vandaag aankondigt dat ze geen nieuwe Floriade meer organiseren, omdat "het concept niet meer bij deze tijd past". Alsof ze nog een keuze hadden. Alsof ze überhaupt een gemeente zouden kunnen vinden die dit zwarte gat voor belastinggeld wil binnenhalen. De Floriade was al lang en breed uitgebloeid en nu komen ze vertellen dat ze het verrotte restant niet nog elders gaan planten. Het evenement ligt in de gft-bak en dat had al tien jaar eerder moeten gebeuren.