We lezen de boosheid, de frustraties en de weemoed.

En we begrijpen die ook; sterker nog, wij voelen het ook.

De roep om een reprimande, actie, namen en rugnummers, het aangeven dat dit inmiddels schering en inslag is, dat dit 'typisch' is, dat er toch echt 'iets' moet veranderen.

Maar wat dan? En hoe dan?

Het is niet de eerste keer dat we roepen dat het vroeger beter was; dat was het niet (altijd). Het was eenvoudiger, er was minder ruchtbaarheid voor dit soort zaken, de media was minder vlot, er werd zeker gerommeld, gesjoemeld, genetwerkt, gechanteerd en gekruiwagend.

Maar waar dit voorheen nog enigszins werd aangepakt (enigszins, mensen), lijkt het of de gemiddelde Nederlander de schoudertjes ophaalt. De media somt e.e.a. op maar zit met het hoofd al bij de volgende 'headline', een enkeling zet de tanden er in maar krijgt vol tegengas..

Nogmaals: hoe dan?

Ligt dit aan de gemiddelde Nederlander? Vindt die het wel best? Ziet die niet in, dat dit slechts een héél klein voorbeeldje is van de compleet falende leiding van ons land? Dat ons land geregeerd wordt door totaal (bewust) onbekwame lieden, bestuurd door onbekende ambtenaren die stug hun eigen agenda volgen waar níemand vat op heeft?

Pas als er in één keer vele miljoenen verdwenen blijken, wordt een heel klein deel even wakker:'hè, wat is dit nu? Foei, niet meer doen!' en daar blijft het bij. Wat we met zijn allen waarschijnlijk niet door hebben is dat er dagelijks vele tonnen door de handen van ambtenaren verdwijnen, gokken we.

Verantwoorden? Wel nee.

Afrekenen? Wel nee.