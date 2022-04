Dus u dacht dat Nederland eindelijk was verlost van alle AANSTOOTGEVENDE BEELDEN in dit land nu het bestuur van het Martini-ziekenhuis in Groningen op de knieën is gegaan voor mensen die denken dat een moeder die haar kinderen borstvoeding geeft vies is? Nou dat dacht u dan mooi verkeerd. Alsof de woordspeling Beehold nog niet aanstootgevend genoeg is, ziet bovenstaand beeld van Florentijn Hofman (was niet de Mol in Wie is de Mol) op de Floriade in Almere (ook niet de Mol in Wie is de Mol) er heel anders uit vanuit een andere hoek. Tenminste, als u na de breek ook ziet wat wij zien, maar dat ziet u echt wel. Nu maar hopen dat ze op de Floriade hun poot stijf houden en het beeld gewoon laten staan.

Frans van Drimmelen... is that you?