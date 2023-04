"In de Angelsakische wereld zijn religieuze tekenen veel vanzelfsprekender. In het kader van inclusiviteit is er voor iedereen plek in de herberg. In Groot-Brittannië mogen leerlingen een hoofddoek of tulband dragen – als die maar matcht met het schooluniform. En een stilte- annex gebedsruimte is op middelbare scholen geen uitzondering."

Beetje een tendentieus stukje. Het hele stuk gaat over bidruimte ja of nee, niet over hoofddoek ja of nee, niet over tulband ja of nee. Maar heel slinks wordt gesuggereerd dat in de "Angelsaksische wereld" alles normaal is, inclusief bidruimte. Maar "geen uitzondering", wat betekent dat eigenlijk? Zeker niet dat op alle openbare scholen een bidruimte aanwezig is. Op de helft van alle scholen? Op tien procent? Op een paar? Wanneer vind je dat iets een uitzondering is? Er wordt hier een tegenstelling Frankrijk - Groot-Brittanië gesuggereerd die er wellicht helemaal niet is, waardoor de stelling dat Nederland een middenpositie inneemt mogelijk op losse schroeven komt te staan.

Even verderop in het stuk maakt NRC het wel heel bont.

"Scholen hebben te maken met assertieve jongeren die de grenzen opzoeken en de status quo uitdagen – Nederlandser krijg je ze niet."

Ach, dus het is ontzettend Nederlands om een Islamitische gebedsruimte te eisen?