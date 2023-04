De Sywertjugend van LAKS, vooral bekend van het 1x per jaar drammen en schmieren over de aardrijkskundetoets, heeft tijdens het tweede uur gym een medicijnbal in de genderneutrale kutlul getrapt gekregen. De vroegrijpe speeltuinverlaters keken vervolgens iets te lang naar een Volkskrant en komen nu met een lijst over 'ongewenste termen in het onderwijs'. Boekverbranden voor beginners. Een hartstikke leuk en nobel initiatief, maar het is natuurlijk weer een lijst uit de krochten van de hel, die voorsorteert op de richting van de volgende generatie: ruggengraatloze mietspersonen uit Rubberentegelië. Dat infantiele afsnijden van de kantjes om maar iedere schijn van 'kansenongelijkheid' te vermijden. Je zou inderdaad maar tegen iemand moeten zeggen dat-ie 'blijft zitten'. Wat een ramp. "Deze club kiest voor doubleren." Nou Chantalleke, 3 vmbo-kader was desalniettemin geen succes en hoe je het ook noemt, blijvenzitten of doubleren, we zien jou en je nucleaire cijferlijst volgend jaar gewoon weer terug bij 3 vmbo-kader! En daar gaat Chantalleke, helemaal blij en opgewekt vanwege de term 'doubleren'.

Dat is natuurlijk nog niet alles: in navolging van dat behoedzame havermelkgekleuter in de grote stad, waar bijvoorbeeld de menspersonen van de NS ook al voor zijn gezwicht, pleit het LAKS voor het totaal afschaffen van geslacht. 'Goedemorgen jongens en meisjes' wordt 'goedemorgen allemaal', 'hij/zij' wordt 'die/diegene', 'brandweerman' wordt 'brandweerkracht'. "Verder kunnen scholen werken aan een genderneutrale aanduiding op de schoolpas en in de schooladministratie, zoals vermelding van een X in plaats van M (mannelijk) en V (vrouwelijk). Sowieso vraagt de scholierenorganisatie zich af of het überhaupt nodig is om het geslacht van een leerling te registreren." We leven echt in een tijd waarin iedereen helemaal knetterdol wordt gedraaid door opgeheven vingertjes, waakzaamheid over inclusiviteit, termen die wel of niet aanstootgevend zijn, teksten die niet meer kunnen of mogen, tweets van 10 jaar geleden die uit het verband worden getrokken, uitspraken die voor twaalf mensen en een geit kwetsend zouden kunnen zijn en grappen die verboden zijn, tot aan vrij basale taxonomie (LAKS! Biologie is te moeilijk!) aan toe. Het zwaard van Cancelcles hangt continu boven de markt en het maakt iedereen echt he-le-maal knettergek. Nu lijkt het ons in ieder geval niet meer nodig het geslacht van de lui van LAKS te registeren want jeetje mina wat een stel oude wijven.