Ai. Bij Voorschoten is vannacht rond 3u25 ter hoogte van het Geestwoningspad een passagierstrein tegen bouwmaterieel aangereden. De trein is ontspoord, er zijn enkele tientallen gewonden. Elf slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht en In Utrecht is het calamiteitenhospitaal geopend. Meer updates in dit topic.

UPDATE: Ten minste één slachtoffer is overleden, inmiddels is het aantal gewonden dat naar het ziekenhuis is gebracht opgelopen naar 19, 20 mensen zijn ter plaatse behandeld.