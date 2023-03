Het is vrijdagavond en de wekelijkse vrijdagmiddag-persco moet nog komen. Normaal gesproken zaten parlementaire pers & politici al urenlang samen op Het Plein aan bier & bitterbal, na te babbelen over hoe de voorlichters - hihi - het hadden geflikt om - haha - een verkeerde vertaling zodanig te spinnen dat - hoho - de NOS & RTL braaf de brief overschreven waarin - jajaja - Brussel zogenaamde dreigde over stikstofdoelen. Niet vandaag. Vandaag werden de amigos de la prensa weggestuurd bij Algemene Zaken, want Het Is CRISIS! Eigenlijk is dit kabinet al 2 jaar continu in crisis, sinds Functie Elders. 2 komma 5 jaar als je rekent vanaf het moment dat Rutte een aftreedschwalbe maakte vanwege de toeslagenaffaire. En nu kijken we naar de traagste kabinetsval ooit, vanwege een provinciale zege van boeren & burgers die Mark maar niet weggelachen krijgt. Want die uitslag heeft geen directe impact op het regeerakkoord, maar toch ook weer heel erg wel. En nu slaat die vermaledijde stikstofdeken eindelijk verstikkend neer waar ie hoort: bij de coalitie die hem zelf gespind heeft.

UPDATE: RUTTE PAUZEERT STIKSTOFBELEID OM CDA IN COALITIE TE BEHOUDEN

LIVE HIERRR rond 20u00

Update 20u06: Rutte zegt "geen pauze, maar juist versnellen met inperken stikstof"

Kaag: Heeft enorm zin om de stikstofmiljarden uit te gaan geven, "en de miljarden uit het klimaatfonds ook."

Okee dit is dat wij denken te horen: Het CDA wil het coalitieakkoord openbreken. Dat mag je willen, zeggen Rutte en Kaag, maar zij willen geen verandering aan de stikstofdoelen. Die willen ze juist gaan versnellen, voordat BBB op de rem kan trappen. Oftewel patstelling want CDA wil dit dus niet (meer). Dat betekent dat er helemaal geen akkoord is, en ook geen goeie sfeer meer (Kaag was superschor van 'de griep' het schreeuwen). En zie hieronder, Rutte stond minutenlang als een mitrailleur te ratelen en rende snel weg toen de vraag gesteld werd of ie uitgeregeerd is. Dit kabinet is klaar, maar ze mogen niet vallen van Brussel en het WEF vertikken het om dat toe te geven.

Na 12 jaar kunnen we best nog wel even wachten

Ondertussen: een interessante BBB-coalitie in Fryslân