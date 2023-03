Wij zijn van Geenstijl dus wij hebben niet al te veel verstand van journalistiek. Maar wat we wel weten is dat je als journalistiek medium niet over je eigen medewerkers publiceert. Zo wel, dan moet je dat duidelijk vermelden, want anders lijkt het op belangenverstrengeling, lippendienst, handjeklap, nepotisme en alles behalve objectiviteit. Bij de gesubsidieerde regio-omroep Omroep Gelderland hebben ze kennelijk peop aan journalistieke mores en is de objectiviteit al net zo groot als het ethisch besef: formaatje pinda. Bij de beslist niet objectieve Omroep Gelderland drammen ze namelijk, nu al zeker twee artikelen lang, woke getrut over een regenboogzebrapad in Zutphen door. Dat regenboogzebrapad is, volgens Omroep Gelderland, een ideetje van ene Jesse Sprikkelman en zijn echtgenoot Jelle Seubring. Een simpele Google-opdracht leert echter dat Jelle Seubring momenteel werkzaam is als redacteur bij Omroep Gelderland. En zijn echtgenot Jesse Sprikkelman was in het recente verleden nog werkzaam bij Omroep Gelderland. Kennelijk mogen regenboogactivisten Jelle & Jesse hun Zutphense deugzebrapad op kosten van regionale belastingbetalers extragratis doorduwen via de kanalen van Omroep Gelderland. Alsof het serieus 'nieuws' is. Maar u mag niet weten dat tenminste één van de regenboogdrammers zélf werkzaam is bij het medium waar hij zo dankbaar gebruik van maakt. Als redacteur kan hij kennelijk '''nieuws''' over zijn eigen hobby fabriceren en uitserveren voor het Gelderse bejaardenpubliek en krijgt hij er ook nog voor betaald. Winwin. Van dat soort praktijken, zeker bij een toch al intens droevige, kopie van AD.nl-omroep als Omroep Gelderland, moeten wij een beetje in onze mond overgeven. Geef ons maar Omroep Brabant.