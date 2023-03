Nee, je schorst geen agenten omdat ze in uniform een spugende geboeide arrestant vol in zijn gezicht stompen. Je schorst ze ook ze ook niet omdat ze met vier man met wapenstok inslaan op een op de grond liggende actievoerder die ook nog eens door een politiehond te grazen genomen wordt.

En als je met een waterkanon iemand close up and personal bijna het leven uit knalt duurt het nog maanden en maanden voordat je een halfslachtige berisping krijgt.

Maar als je met een vriendengroep van het werk buiten je werk en, zover ik zie, niet gerelateerd aan het werk eens opmerkingen plaatst die diep in het grijze gebied zitten dan breekt de pleuris uit en slaat de directie wild om hun heen.

Dat een agent zichzelf zeer correct moet gedragen als deze in uniform de orde aan het handhaven is vind ik niet meer dan normaal. Daartegenover staat dan wel dat ze in hun vrije tijd gewoon poep en pies grappen moeten kunnen maken en zichzelf even een normale burger moeten kunnen wanen.