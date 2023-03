: De meeste mensen in de steden willen anders voor geen goud naar het platteland. Dat hoor je haast dagelijks. Tijdens mijn schooltijd in de stad had ik dus ook vrijwel alleen stedelingen in de groep. Standaard werd ik aangesproken met "He boer" of als het boertje uit... als ik de derde persoon was. Best apart, want ik kom totaal niet uit een boerenfamilie. Ze dachten mij ermee te raken, maar ik was er trots op. Het had natuurlijk te maken met mijn woonplaats, een klein boerendorpje en met mijn toch hoorbare dialect in mijn Nederlandse spraak. Wij boeren hadden verstand van stront en verder niets, was meestal de conclusie. Nu jaren later heb ik een mooie onderneming opgebouwd en een van die heren van destijds in dienst. We hebben er nog weleens om gelachen, puur omdat het mijn trots alleen maar vergrootte. Stedelingen zien plattelanders niet als bevoordeeld, eerder als minderwaardigen.