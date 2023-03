Zitten we ook niet met een buitengewoon stroperig overheidsapparaat sinds de 1980s waarvan de meeste medewerkers liever geen initiatief meer vertonen of verantwoording willen nemen, misschien vanwege een angstcultuur.

Dan krijg je dat eindeloze doorgeven van de hete aardappel, of uitsmeren over zoveel mogelijk vergaderingen en commissies zodat er een soort anonieme consensus ontstaat.

Of mensen hebben liever geen mening, want daar kan je op worden afgerekend.

Met een beetje geluk verdwijnt het probleem 'vanzelf'.

En voor het dan weer duidelijk wordt ergens boven dat er iets mis is ben je een jaar verder.

Als het niet verdampt is of in een raport verdwenen en vergeten.

Intussen wacht de burger en buitenwereld nog steeds op een actie.

Of zit in de penarie.

Zoals toeslagouders en kinderen.