En dit zijn nog maar de prijzen voor lullige autootjes

Vorige week sneeuwde het allemaal een beetje onder in het verkiezingsgeweld, maar er is dus een """vergaand klimaatadvies""" verschenen over verhoging van vleestax, vliegbelastingen en de kilometerheffing. Maar we komen d'r toch nog even op terug want Autoreview sleutelde bovenstaand tabelletje in elkaar om te laten zien dat alleen dieselrijders die < 8000 per jaar rijden (dat is: bijna niemand) goedkoper uit zijn als er kilometerheffing met klimaattax wordt ingevoerd volgens de geadviseerde adviezen. Terwijl Euro5/Euro6-diesels ondertussen schoner zijn dan benzinemotoren, maar dat laat onverlet dat de zakelijke markt (leaserijders dus) vanaf 2025 alleen nog maar elektrisch zou mogen rijden. EV-rijders lijken relatief goedkoop af, maar vergeet niet dat die jarenlang geen BPM, wegenbelasting of zelfs bijtelling hebben betaald en dat stopt allemaal ook per 2025. En laadstroom is ook niet goedkoper geworden de afgelopen jaren.