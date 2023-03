Maar wat bezitten we tegenwoordig nog echt? We huren content via streaming (ik download liever dan heb ik het en in de originele niet woke versie), software is bijna allemaal gratis (of goedkoop) tenzij je het optimaal wilt kunnen gebruiken en je kunt bijna alles huren ipv kopen (tot aan je matras aan toe). Er is / komt een hele generatie die niet weet hoe het is iets echt te "hebben".