Als er één schoorsteentje rookt, dan is het die van ANP-fotograaf Koen Suyk. Zijn veelgebruikte foto van een rokende schoorsteen dook gisteren weer op bij een artikel in de Volkskrant over de stijgende verkoop van houtkachels. Want LEKKER VEEL ROOK op de foto, en zo heksificeren de mediaas de houtstokers. Doen ze al een tijdje. Fotozoekprogramma TinEye geeft meerdere pagina's met vindplaatsen van de bewuste schoorsteenfoto. Veelal bij berichten over RIVM-stookalerts, en demoniserende huilstruikstukjes van bibberende warmtepompies die jaloers zijn op zelfvoorzieners die geen extra btw/energiebelasting hoeven te betalen voor hun warmte. Schoorsteenfoto is al uit 2008, zo ontdekte de onderzoeksredactie van GeenStijl. Een huisje in het bos te Overveen. Kijk, HIERRR staat-ie in de ANP Beeldbank. Beeldcategorie: Creative & Lifestyle. Dus geen Beeldcategorie: Haatzaaien / Demoniseren. Foto is dus al 15 jaar oud, en toen hadden we de EcoDesign 2022 richtlijnen voor verstandig stoken en strenge emissie-eisen nog niet. Opvallend aan de foto is dat de schoorsteen nogal heel veel rookt. De meeste houtkachels roken niet zo, en helemaal niet bij geoefende verstandige stokers met een moderne kachel die superdry haardhout gebruiken, met een vochtpercentage onder de 15%. Zoomen we in op de ANP-foto [INZOOM] dan zien we dat er een ladder tegen de schoorsteen staat, en dat er een soort van veegplateau is uitgeklapt. RAARRR. Was er soms een schoorsteenbrand? We vroegen het de fotograaf, maar die kan zich alleen herinneren dat het een archiefopdracht voor ANP was, en dat het een "mooi schoorsteentje" was. Het mysterie blijft. Enfin, stook verstandig, hou een beetje rekening met de bibeko-buurt bij windstil weer & deze zomer kan de gaskachel weer aan, voor weinig.

Hee. Een ladder

Hier de foto, in 2014, toen er een inbreker klem zat