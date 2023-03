De pianist Tommy Flanagan is één van de hele groten. Ik heb hem hier in het verleden al wel eens laten horen, maar dat was als pianist van het begeleidende trio bij saxofonist Sonny Rollins. Hij heeft ook vrij lang deel uitgemaakt van het begeleidende trio van Ella Fitzgerald, en natuurlijk allerlei andere ensembles (op het North Sea heb ik hem een keer live gezien in een kwartet met altsaxofonist Benny Carter). Maar ik dacht, het wordt nu wel eens tijd om Tommy Flanagan zelf centraal te stellen.

Hier speelt hij met bassist George Mraz (die toevallig ook een paar weken geleden deel uitmaakte van dat kwintet met Stan Getz en Chet Baker dat ik plaatste) en drummer Lewis Nash een combinatie van het Gershwin nummer ‘Embraceable You’ en de Charlie Parker standard ‘Quasimodo’. Prachtig, smaakvol pianospel van Tommy Flanagan en een mooie bassolo van Mraz. Enjoy.

www.youtube.com/watch?v=k9F9F3ij380&a...

