Het is heel typisch Russisch om geen erecode te hebben en je niet aan afspraken te houden. Vraag maar aan Oekraïne, Georgië, Moldavië etc. etc. etc. Het is ook heel typisch Russisch om van alles en nog wat erbij te halen wat totaal niet relevant is.

Je weet het niet, maar mestoverschot op de schaal zoals we in Nederland hebben is iets totaal anders dan begrotingsregels. Ik weet, het is moeilijk om te wennen aan het westen met gemixte loyaliteit.