Een treurige dag in het leven van Noord-Nederlands icoon Piet van Dijken (hier op archiefbeeld met Tom Staal). Piet 'zat maandagavond als enige uit Groningen in het publiek bij de veelbekeken en veelbesproken uitzending van Vandaag Inside met premier Mark Rutte'. Maar hij zweeg. Hoe kan dat nou? "Ik ben niet uitgenodigd om iets te zeggen", aldus Piet. Wat had Piet dan wél willen zeggen tegen Rutte, als hij de kans had? "Ik had willen zeggen dat het niet makkelijk is voor een Groninger om daar te te gaan zitten. Ik had graag van Rutte willen weten of hij zich wel realiseert hoe zwaar die bevingsellende is voor de Groninger en dat het na twaalf jaar echt tijd is dat hij opdondert." Maar die kans kreeg Piet dus niet, want hij was uitgenodigd als toeschouwer. "Ik moet het nog wel verwerken. De enige Groninger in het publiek en niets gezegd." Dan maar langs deze weg. Rutte! Na twaalf jaar is het echt tijd dat je opdondert. Dixit Piet van Dijken.