Sylvain Ephimenco, volgens kwade tongen bij Trouw steeds verder gekneveld door een aanzwellende tsunami aan boosbrieven van boomers die graag the current thing willen steunen en daarom luidkeels met hun abonnementen dreigen tegen de vrije meningsuiting van de best gelezen columnist van misschien wel de wookste krant van Nederland. Dus sloot ie zich maar eens op in zijn eigen hoofd, om een boekje te bakken met - belegen titel alert - TWAALF INCORRECTE VERHALEN. Achter die suffe titel lezen we in De T. wel geinige storylines over klimaatvluchtelingen die Klaveriaanse bureaucraatjes van hun tofu beroven. Maar het is de slotalinea van onderstaand screenshot waarmee het interview met de Frans-Algerijnse vluchtmigrant het tot topic schopt: ook tegenover de groeiende Inclusitie van woke is vrijheid, onafhankelijkheid en autonomie een keuze. En dat wilden we u maar even meegeven op deze bezonnen zondag.