Ja hoor, daar hebben we weer een poging om communisme in te voeren door het kapitalisme zwart te maken. Het NRC kopte: Pleidooi in Tweede Kamer voor minder groei: 'Kapitalistische systeem werkt niet'. En nu zal deze uitspraak niet beperkt blijven tot een artikel in de krant of een schrijfsel op een blog, maar zal deze nu ook in de Tweede Kamer te horen zijn! Op uitnodiging van, hoe kan het ook anders, GroenLinks (“ex”-Communistische Partij Nederland), mag hoogleraar Jason Hickel zijn idee vertellen over wat wel en wat niet zou moeten op economisch vlak. Als het klopt dat partijen zoals GroenLinks, Volt, D66, SP, PvdA, PvdD en het CDA deze ideeën ook maar enigszins steunen, dan gaat het nu volgende er hopelijk voor zorgen dat geen enkele lezer op deze partijen zal stemmen.

Hickel stelt dat de wereld naar een post-groei model moet gaan, en met post-groei bedoelt hij “ontgroeien” (degrowth). De optimist zou nog kunnen denken dat Jason nog steeds groei van de economie wil, maar op een betere voet of zo. Helaas is dit niet het geval.

Zo zegt hij het volgende: “Groei betekent eenvoudigweg een toename van de productie, maar zegt niks over het werkelijke leven en welzijn van mensen”. Dus de vrije keuze van consumenten over wat ze wel en wat niet wensen te kopen en te gebruiken, is helemaal niet goed voor hun welzijn! Jason impliceert dat de overheid dat wel weet en dus de keuzevrijheid van de burgers wel moet afpakken. Dus geen nieuwe telefoon meer iedere 2 jaar, geen eigen auto, geen groot huis, en zo verder.

Mocht u na dit toekomstbeeld nog niet van uw stoel zijn gevallen, dan zal de volgende eis van Jason daar vast wel voor zorgen. Hij stelt namelijk dat ons energieverbruik minimaal moet halveren… Grosso modo betekent dit een halvering van het BBP (door hogere energie efficiëntie wellicht wat minder, maar niet veel minder).

Of dit niet erg genoeg is, moet er wel groei komen in de zorg en onderwijs. Dus terwijl BBP zowat halveert, gaan de uitgaven van de overheid flink omhoog. Om dit te bekostigen, op een zowat halverend BBP, moeten de belastingdruk richting de 90 procent. Dat dit geen haalbare kaart is, dat weet zelfs Jason wel, dus komt hij met het geweldige plan om de ECB geld te laten drukken om zo de Weimar Nederlandse regering te financieren! Nou, als dat de oplossing is, waarom printen we dan niet alles bij elkaar; makkelijk toch?

En Hickel gaat niet alleen onze Tweede Kamer vullen met zijn destructieve ideeën, maar zal deze ook doodleuk bij de Europese Commissie ten gehore brengen. Ergens geen verrassing dat daar interesse is naar de ideeën van Hickel, want ze lijken niet veel te verschillen met die van het WEF. U zal niets bezitten, alles zal een dienst zijn, aan de man gebracht door de overheid en aanverwante bedrijven. Heerlijk toch, nul zorgen en daarom zult u ook gelukkig zijn, aldus de experts zoals Hickel. En doordat bedrijven en overheden eigenaar blijven van alle spulletjes, gaan ze alleen spulletjes maken die niet kapot gaan. Immers, als het kapotgaat, moeten zij de rekening betalen en niet de burgers, zo gaat de gedachte.

Gelukkig is zoiets al vaker geprobeerd, of het nu onder Mussolini was of onder Stalin en Mao (hallo Rosenmöller!), de economie floreerde, alle essentiële goederen en diensten waren beschikbaar voor iedereen en van top kwaliteit en mensen waren vrij en blij, toch?

Wat al die antikapitalisten maar niet door hebben, is dat de kracht van het kapitalisme nu juist u en ik zijn. Wij bepalen immers wat wij kopen en wat wij dus voor iets willen betalen. Daarmee geeft ieder individu impulsen aan bedrijven om bepaalde dingen wel te leveren en andere juist minder. En/of om de kwaliteit te verbeteren versus de prijs en zo verder. Hiermee weten bedrijven, zonder de individuele consumenten te kennen, uiteindelijk waar zij wel of niet in moeten investeren. Antikapitalisten stellen dus juist dat mensen dit niet moeten kunnen doen (want slecht voor ons) en dat de Staat al het kapitaal moet alloceren zodat alleen die diensten en goederen worden geleverd/gemaakt die zij goed voor ons allen achten.

Waarom iemand deze toekomst bewust wil nastreven, is mij een raadsel. Ik hoop dan ook dat de potentiële stemmers op de voornoemde politieke partijen zich nog eens goed achter de oren krabben, voor zij ons allen in deze nachtmerrie storten.