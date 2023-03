Wij waren gisteren samen met andere import-Amsterdammers de hele dag heel hard met gebalde vuisten een Heerenveensupporter aan het toeschreeuwen en/of aan het praten over wijven neuken, maar daarom zou je bijna vergeten dat we na die hele NOS Sport affaire echt nooit, maar dan ook nooit, meer van Joep Schreuder afkomen. De grote verliezer is dus opnieuw het publiek, en alles wat we ervoor terugkregen was deze video van Hans Teeuwen die onthult hoe de rookworst van Jack van Gelder heet.

Ondertussen, in huize Egbers