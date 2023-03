Okee jongens even in het hypothetische geval dat iedereen op het gebied van openbare orde & veiligheid ruzie met elkaar heeft. Wie heeft dan voorrang boven wie? Hier de opties, ons vermoeden helemaal onderaan.

A - Handhaving

B - Toezicht

C - Service en Veiligheid

D - Controle

E - Politie

F - Politie Vrijwilliger

G - Een oranje pylon

H - Verkeersregelaar

DE ANTWOORDEN VAN HOOG NAAR LAAG

1 - E. Politie. Top van de piramide qua handhaving, openbare orde en veiligheid

2 - A. Handhaving. Doen we altijd wel lullig over, maar mooi wel hoger in de pikorde dan 3 t/m 8

3 - C. Service en veiligheid. Kunnen helemaal niks, maar je kunt er wel leuk tegenaan lullen. Verder een beetje een veredelde schoonmaker

4 - D. Controle. Controleert of alles nog wel klopt, en als dat niet zo is, schakelt-ie 3, 2 of 1 in

5 - H. Verkeersregelaar. Een levende oranje pylon

6 - G. De oranje pylon. Deze pylon laat je weten dat je wel of niet ergens in mag. Passeer je een pylon terwijl dat niet de bedoeling is, dan heeft dan consequenties. Dan komt 5 in actie

7 - F. Politie vrijwilliger. Dit is een soort oppasmoeder maar dan met een stoer hesje. Hoef je niet naar te luisteren

8 - B. Toezicht. Deze lui zijn wandelende doelpalen. Staan daar maar een beetje te staan