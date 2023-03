Maar even serieus; wat te doen?

Voor ons oude knarren is het te laat; python is al een verouderde taal, fysieke beroepen zijn voor de rug een gepasseerd station, we willen héél graag iets anders maar jah.

Maar wat betekent dit voor onze kinders? De oudste zal in niet al te lange tijd zich in het buitenland gaan vestigen, spreken samen 9 talen (waaronder Russisch, Chinees, Koreaan) en dat zit wel lekker, een ander kan straks in de zorg tekeer gaan...

Maar wat moet er in het algemeen van onze jeugd terecht komen? De multinationals met geld verlaten straks onze verouderde en onwelwillende arbeiderspopulatie, een toenemend deel was nooit wat, is het niet en zal het nooit worden, de bovenlaag is te klein om het land drijvend te houden (en dat willen ze ook niet)..

Optie 1: Nederland wordt steeds meer een onderdeel van Europa en wij vrezen dat daarmee de Nederlandse identiteit verwordt tot een museale anekdote.

Optie 2: Nederland zakt steeds verder in een economische tweedeling en er breekt de pleuris uit, een beschaafde burgeroorlog.

Beide niet best.