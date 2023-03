15 maart voor de buitenlanders onder ons. Een greep uit de kandidaten (lijst, clubje, positie, naam en woonplaats):

1 vvd 1 van Run R.L. (Roy) - (m) Londen (GB) (13 m/v)

1 vvd 3 Groot Bruinderink L.I. (Laurence) - (m) Boston (US)

2 diertjes 1 Hazekamp A.A.H. (Anja) Etterbeek (Brussel) (BE) (10 m/v)

3 pvda 1 Sciarone J. (Jessica) - (v) Seattle (US) (14 m/v)

3 pvda 6 Hofman G. (Gerard) - (m) Buenos Aires (AR)

4 fvd 1 van Gerwen L.H.J.M. (Bert) - (m) Essen (BE) (3 man)

5 SGP 1 Bos C.R. (Kees) - (m) Tervuren (BE) (4 man)

6 SP 1 van Gils B.W.H. (Ben) - (m) Merksem (BE) (8 m/v)

7 50+ 1 van Wanrooij A.C.P. - (m) Mogán (ES) (3 man)

8 vol 1 Meijerman M. (Miranda) - (v) Berlijn (DE) (10 m/v)

9 --- 1 Fiole E.R.W. (Eelco) - (m) Einsiedeln (CH) (één Eelco - geen idee!)

10 GL 1 Bos I. (Iris) Sint-Gillis (Brussel) (BE) (15 m/v)

11 CDA 1 Essoussi L.S. (Lorenzo) - (m) Sint-Gillis (BE) (16 m/v)

12 d666 1 Keij E.J. (Eelco) New York (US) (24 hele belangrijke m/v)

13 JA21 1 Verhoeven M.L. Sint-Gillis (Brussel) (BE) (8 m/v)

Geen BBB, van Haga, Silly Sil...

Sint-Gillis (Brussel) (BE) valt op, is erg populair. EU ambtenaren? Overige plaatsen tot in de VS, Zuid-Afrika, Mexico en Argentinië aan toe. Gaan ze straks ook vliegen (mochten ze uiteraard "gekozen" worden)?