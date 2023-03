Dit is een onzinverhaal. Er zijn wel nogal veel Russen die aan de kant staan van de Belarussen en Oekraïners. Die zijn niet perse de beste kerels in het veld. Maar ze hebben een punt. Zo dragen de wit-rood-wit Belarussen hun vlag met trots en ook de wit-blauw-wit Russen ook.

Maar er is geen mogelijke manier dat ze nu op dit moment genoeg steun hebben en krijgen om iets te bewegen. Wat wel in de lijn van verwachtingen ligt is dat naarmate de Russen zich stukbijten op Oekraïne dat er van oost tot west separatisten ontstaan. Vaak etnische minderheden maar ook vaak en veel meer Russen, etnische Russen die zich stelselmatig voelen achtergesteld door Moskou. Rusland is een heel bijzonder land. Maar zo fragiel als maar kan. Gewoon omdat iedereen elkaar haat. De loyaliteit naar het Kremlin ligt laag, zeker nu de armen hun lijken in Cargo 200 terugkrijgen om maar niet te beginnen over Cargo 300.

Nu het Russische leger zichzelf stukbijt op onverzettelijke Oekraïners zitten er ook nog wat Russen in het oosten die niets anders kennen dan dat de meneren in Moskou hun leegroven. Met een sterk leger om dissidenten de kop in te drukken werkte dat wel. Maar nu praten we over de halve tankmacht van Rusland dat verloren is door Britse NLAW's en Amerikaanse Javalins.

We praten over een leger wat zeer waarschijnlijk tenminste 150.000 man heeft verloren. Met 1 miljoen soldaten is dat een klap. En wellicht hebben de Oost-Russen niet zoveel zin om meer kanonnenvoer te sturen. En misschien eens geld te verdienen aan hun grondstoffen. Hun land. Ik denk dat dit eindigt in het einde van Rusland.