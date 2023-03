"De installatie: Door het plaatsen van een windturbine wordt de bodemfauna verstoord. Bodemmateriaal gaat in suspensie en dat heeft effect op de marine-omgeving. Het duurt vijf tot tien jaar om de toestand weer te krijgen zoals die was, legt Ruellet uit. Ook de impact van heien van palen heeft in een straal van vele kilometers negatieve gevolgen op zeezoogdieren. Zij raken verstoord door de geluiden en/of kunnen zwemblaasproblemen krijgen en daardoor gedesoriënteerd raken." (...) Tijdens de exploitatie dient de metaalstructuur beschermd te worden met zogenaamde opofferingsmaterialen (anoden). Cadmium uit die materialen komt (0,002%) in het milieu terecht en dat heeft negatieve effecten op het zeeleven. Electromagnetische velden beperken zich lokaal, maar op het gedrag en de fysiologie van zeezoogdieren heeft dit negatieve effecten. (...) Van de kleinschalige processen rondom individuele turbines is al het één en ander bekend, maar over grootschalige windparken is weinig bekend, vertelt Van Duren. Uit satellietbeelden blijkt dat de windparken van Belwind en Tortelwind – relatief kleine parken – al op 70 kilometer afstand effect hebben op de wind, laat staan op de golven die zorgen voor een gelaagdheid van de bodem. Gelaagdheid gaat de uitwisseling van voeding en zuurstof tegen wat effect heeft op het ecosysteem.

Uit Duits onderzoek blijkt dat in een bestaand windpark er sprake is van stratificatie met een duidelijke laag koud en een laag warm water. Windturbines zorgen op modderbodems voor vertroebeling, wat een negatief effect heeft op de groei van algen en dus het ecosysteem. In gebieden waar nu gelaagdheid is kan dat totaal veranderen door het plaatsen van een windpark, omdat er dan juist vertroebeling en vermenging plaats zal vinden. Er ontstaat concurrentie tussen diersoorten die er meer of minder van profiteren. (..)

