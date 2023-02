Okee makkers even wat vliegende vrolijkheid. De BUIZERD is trending want het is februari vogelmaand, ofzo. Hoewel we in Nederland ook een paar van die zeearenden hebben (natuurlijke vijand = de windmolen) is de buizerd allround toch wel de gruwelijkste roofvogel van Nederland. Dan hebben we natuurlijk nog havik, die kijkt zo lekker boos, wespendief, sperwers, kiekendieven, wouwen, valken. Maar wat te denken van uilen, vinken, blauwborstjes. De mysterieuze roerdomp. Tureluurs, kieviten, leeuweriken, scholeksters, eenden, ganzen, zwanen, koeten. En dan hebben we nog een boel plagen: stadsduiven, houtduiven met hun grote hopen vogelkak, van die groene kwetterklojo's in de parken, mussen bij de frietkraam, meeuwen op Scheveningen, nijlganzen bij Amsterdam CS. Onze nationale vogel is de grutto. Maar dat is vooral omdat het zo'n zielige kneus is. Wat is nou eigenlijk de tofste Hollandse vogel?

Polldervogel Tofste Hollandse vogel? Mus

Mees

Roerdomp

Buizerd

Arend

Toch de grutto

Snip

De kneu kneu kneu kneu kneu De kneu kneu kneu

Tapuit

Lepelaar

Havik

Bijeneter

Uil

IJsvogel

Anders



Poll is Verlopen.