Je zal je maar helemaal druk maken over duurzaamheid maar dan in negatieve zin. Oké. Als windmolens niet rendabel zijn moeten we er mee stoppen. Maar voor zover ik weet zegt enkel de fossiele energie lobby dat duurzaamheid ruk is. Niet zo vreemd natuurlijk want het gaat hier om de inkomsten van kolenbaronnen, oliebaronnen, gasbaronnen enzovoort. Hele landen zoals Rusland zijn er bijna helemaal van afhankelijk. Niet zo heel vreemd dat ze druk bezig zijn om de wat meer beïnvloedbare medelanders voor het karretje te spannen dat we toch echt fossiel moeten blijven doen. Tot het op is natuurlijk. Maakt me niet uit hoe, windkracht, waterkracht, atoomkracht maar afhankelijk worden van schurkenstaten mag nooit een optie zijn. Sneu voor de vogel die suf op een molen klapt. Stom beest. Maar ach we offeren dieren elke dag voor onze leefwijze en luxe. Hebben we doorgaans geen moeite mee. Toch?