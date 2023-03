We zien een Audi RS3 op het schermpje van een politiedashcam en dan weten we genoeg: plofkrakers. In dit geval van die internationale entrepreneurs die in Duitsland hun slag slaan, omdat ze daar de geneugten van cash geld nog niet uit het oog zijn verloren. We treffen enkele faalhazen, want dit trio kwam terug van een avondje compleet geen buit vergaren en wordt opgewacht bij de Nederlandse grens. Een korte achtervolging toont aan dat deze testosteronballetjes absoluut niet overweg kunnen met het vermogen van de vierring, waardoor ze al vrij snel stranden en te voet wegschieten als een stel ratten vanonder een hooibaal. Met wat gericht schieten en bijtgrage hulphonden belanden uiteindelijk twee van de drie ploffers in de boeien. Een uitstekend stukje ongediertebestrijding op beeld! Lekker gewerkt van de dames en heren in het blauw, maar we vrezen nu al voor het flutstrafje waarmee deze lafbekjes volgende maand weglopen in de rechtbank.