Wat Wart Kamps precies kan weten we niet. Hij schijnt 'bekend' te zijn als acteur maar dat zijn nog een half miljoen mensen in Nederland, dus dat zegt niets. En of zijn solocabaretshow (try out only) getiteld 'Awkwart' goed is weten we ook niet want de eerste show van Hans Teeuwen was zo'n beetje de laatste cabaretvoorstelling die we hebben bezocht (schuld van Claudia de Breij). Wat we wel denken te weten is dat Wart Kamps voor zijn soloshow (try out only) 'Awkwart' die hij onlangs speelde in Duiven ongezien alle cabaretwedstrijden, prijzen, Poelifinario's, Camaretten en zelfs het zichzelf weggecancelde Leidsch Cabaret Festival 2023 moet winnen. Wart is namelijk een échte podiumkunstenaar. Met ballen van staal. En betonnen ruggengraat (maar wij hebben begrepen dat Wart een afwijking heeft aan zijn ruggengraat en dan zou dit als kwetsende grap kunnen worden opgevat en dan krijgen we de Suck My Dick Zijp-politie achter ons aan dus trigger warning). Want? Dat leggen we uit.

Onlangs had Wart Kamps een optreden in theater 'cultureel centrum' De Ogtent in Duiven. Dat is een soort Houten, maar dan bij Arnhem en Sid Lukkassen is daar opgericht. Dus. Wart Kamps speelde voor een zaal met zo'n 400 hinderlijke babyboomers, bejaarden en overig publiek dat normaal vrijwillig naar de NPO kijkt, want Duiven. Dat publiek was volslagen achterlijk, want Duiven, had nog nooit van elektriciteit, kunstmest of de stoomtrein gehoord, want Duiven, kwam ofwel op de trekker ofwel met de huifkar, want Duiven, en was massaal VARA-lid, want cabaretteket, want Duiven.

Alle moeilijke, kwetsende, snoeiharde, echt gemene, onfatsoenlijke, ongepaste, in your fucking bebrilde bejaardensmoelwerk, heel erg ware en misschien gewoon soms hele slechte grappen trok dat debielenpubliek te Duiven niet. Want Duiven. Daarom liep dat publiek massaal weg tijdens die voorstelling in Duiven van Wart Kamps. Typisch Duiven.

Wart Kamps blij natuurlijk, want om met wijlen Jeroentje van Merwijk te spreken: een voorstelling is pas geslaagd als je echt de hele zaal hebt leeggespeeld. Maarja. Helaas kwam toen Een Hele Nare Man naar het podium gelopen die zei dat hij de theraterdirecteur was en dat hij de rest van de voorstelling zou cancelen omdat 'de bodem was bereikt' en ' de voorstelling echt heel slecht is'. Nou laten wij alles wat met humor heeft te maken, qua goed en slecht oordeel, altijd over aan mensen die er verstand van hebben, een socioloog of gedragswetenschapper bij Radio 1 ofzo, maar wij denken zomaar te weten dat je zoiets gewoon niet doet, doodleuk een voorstelling stilleggen.

Je kunt een cabaretier echt gierend kudt vinden. Je kunt besluiten die cabaretier nimmer weer in je gesubsidieerde cultuurtoko uit te nodigen. Je kunt desnoods een six pack WC Eend en een gesigneerde foto van Seth Gaaikema aan de cabaretier nasturen als 'stille hint'. Of de cabaretier na afloop helemaal stuk laten schrijven door een bevriende pennenlikkert van de Duivense Trompetter of Duivensche Huis-Aan-Huis Circulaire.

Maar je legt niet iemands try out stil omdat het 'te slecht is'. Dat doe je gewoon niet. Al helemaal niet als theaterdirecteur. Ook niet als je theaterdirecteur bent in Duiven. Juist niet in Duiven.

Want voor je het weet gaat het internet helemaal op je los en beschuldigt iedereen dat als theater fungerende uitverbouwde alzheimercafe van je er van uitsluitend stugge durpse drambejaarden met ANWB-wandelroutepasje aan te trekken die gewoon te dom zijn om een cabaretvoorstelling uit te zitten of het verschil niet zien tussen Wart Kamps (14) en Freek de Jonge (177). En dat wil je niet want dan is het weer huiliehuilie doen bij Omroep Gelderland.

Geenstijl zegt: een theaterdirecteur die voorstellingen stillegt 'omdat mensen weg bleven gaan en omdat de sfeer onrustig werd' is geen theaterdirecteur. Dat is misschien een heel fatsoenlijk fossiel, een stiekeme kastjezuiet die blij is met elke gratis pen die hij ergens cadeau krijgt, een zwetende potloodnek voor wie de gemeenteraad van Duiven al snel te klein is, een loepzuivere Shula Rijxman of de natgedroomde ouderling van elke gereformeerde gemeente, maar geen theaterdirecteur.

Een échte theaterdirecteur is juist blij als mensen weg gaan bij een cabaretvoorstelling! Een echte theaterdirecteur weet: mensen die weglopen bij een cabaretvoorstelling is 't kaf dat van 't koren wordt gevlegeld. Dat is tenminste progressie! Een echte theaterdirecteur moedigt elke 'onrustige sfeer' juist enthousiast aan! Eindelijk! Een onrustige sfeer! Hoera! Door iemand die op een podium grappen maakt! Dat moet dan wel talent zijn! Sfeer maken én breken! Dát is tenminste theater!

Nee, een onrustige sfeer... Wat erg! Oei. OEI! Dat moeten we niet willen in een theater hè? Straks komt meneer pastoor nog langs! Of de voorzitter van de Duivense Oranjevereniging! Of de Duivense drogist! Waar haal je dan nog zonder schaamte je woensdagse oortjes en ulevellen? EEN ONRUSTIGE SFEER! IN DUIVEN! IN GODSNAAM MENSCHEN! DENKT GIJ TOCH OM ONZE PACEMAKERS ENDE PROSTAATEN! SNEL! GRIJP IN! CANCELEN! BEL DE SENSITIVITY WATCHERS!

En daarom heeft Wart Kamps nu al álle cabaretprijzen gewonnen van heel 2023, zijn al zijn komende voorstellingen uitverkocht, komt Kathleen Warner hem desgewenst pijpen zolang hij maar een VARA-contract tekent en rolt elke theaterdirecteur de rode loper voor hem uit, (behalve die babyfacende canceltumor Bram Douwes van Powned het universiteitstheater in Groningen dan natuurlijk).



Tot slot van deze theateravond, een gedicht, getiteld 'Bommen op Duiven':



Bommen op Duiven



Kom lieve bommen en val op Duiven!

Die klerkenkoppen daar, zo zuur als druiven

Halen de middag nog geeneens zonder snuiven

Kom naar benee, totaalvernietiging!



FIN