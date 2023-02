Ik denk dat dit het voordeel (of nadeel) van internet is: het vernietigt sprookjes en ideeën, veel sneller dat de TV, krant of radio, dus ook helse sprookjes en ideeën. En het idee hebben dat je competent bent, wordt eveneens vernietigt. Verder valt het op dat incompentie of gewoon niks kunnen op internet goed geld verdienen is, vermits je daar ook zeer expressief gebruik van maakt. Soort van regression to the mean: dit is de gemiddelde mens, beter is er niet. Daar moet je het mee doen. En dat laten zien is goed betaald worden. Ik zie Rapper Sjors wel als een soort van starter- hoogtepunt/dieptepunt van deze regression to the mean. En dat blijft doorgaan. Rijxman hoort tot de eerste categorie: het idee hebben dat je competent bent maar door daden van incompetentie de compentie zelf verwerp, wat op internet snel en diep wordt tentoongesteld.